MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'dan corona kabusu geri döndü! Ruhani sinyal verdi...
ABONE OL
03.06.2020 - 20:06 | | AA

İran'dan corona kabusu geri döndü! Ruhani sinyal verdi...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeniden tırmanışa geçmesi üzerine halktan zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını, aksi takdirde yeniden kısıtlamalara gidebileceklerini söyledi.

İran'dan corona kabusu geri döndü! Ruhani sinyal verdi...

 

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Sağlık Bakanı Said Nemeki ile telefon görüşmesi yaparak Kovid-19 ile ilgili bazı talimatlar verdi.

Geçen haftalarda koronavirüsle mücadelede sağlık kurallarına ve belirlenen talimatlara uyarak bu hastalığın kontrol altına alınmasında başarılı sonuç elde ettiklerini dile getiren Ruhani, Kovid-19'un etkisiz kılınmasının sağlık kurallarına ve talimatlara uymakla mümkün olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Nemeki, görüşmede seferlerin son günlerde arttığını ve yolculuğun yapıldığı şehirlerde vaka sayısının yükselmesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Bunun üzerine esnaf ve halktan sağlık yetkililerinin Kovid-19'un yeniden tırmanmasıyla ilgili uyarılarını dikkate almalarını, bilinçli sosyal mesafe kurallarına uymalarını isteyen Ruhani, "Uyarıların dikkate alınmadığı ve Kovid-19 hastalığının yeniden yükseldiği yerlerde yetkililer yeniden kısıtlamalara gitmek zorunda kalacaktır. Bu durum halkın normal yaşamı üzerinde sorunlara yol açacak ciddi ekonomik zararlara neden olacak. Halkımız bunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüsle mücadele merkezleri ve devlet televizyonunun halkı Kovid-19'un yeniden tırmanmasıyla ilgili bilgilendirmesini isteyen Ruhani, "Halkımız zaruri olmayan seyahatlerden kaçınmalıdır. Zorunlu olan işler için yolculuk yapsınlar." çağrısında bulundu.

Kovid-19'un yeniden tırmanmasının ekonomiden çok halkın sağlığını tehdit edeceği uyarısında bulunan Ruhani, "Yetkililerin ciddi çalışmaları ve halkımızın da yardımlarıyla Kovid-19'u kontrol etme noktasında başarılı bir seviyeye ulaştık. Bu büyük kazanımların ihmaller neticesinde elden gitmesi kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.

İran'da mayıs ayında 800'e kadar düşen Kovid-19 vaka sayısı bugün 3 bin 134 olarak kaydedildi. Yetkililer halka sürekli olarak kurallara uymaları çağrısında bulunuyor ve kısıtlamaların yeniden devreye girebileceğini dile getiriyor.

Lüks villaya şok baskınMuğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek lüks villada kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye 28 bin 175 lira ceza kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

Sıradaki Haber