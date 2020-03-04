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04.03.2020 - 15:12 | | AA

İran'dan flaş karar! Bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.

İran'dan flaş karar! Bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacak

İran devlet televizyonunun haberine göre Ekberi, "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karara göre, cuma namazı bu hafta tüm eyalet merkezlerinde iptal edilmiştir." ifadesini kullandı. 

Ekberi, ilçelerde cuma namazıyla ilgili kararın ise Veliyi Fakih'in (ülke lideri Ali Hamaney) temsilcileri, vali ve eyalet sağlık müdürleri tarafından alınacağını belirtti. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Madımak lokumu ve baklavası damak çatlatıyorSivas'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam eden "Sağlıklı Mutfak Atölyesi" adlı proje kapsamında açılan kursta madımak otundan lokum ve baklava üretildi.
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