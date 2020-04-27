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27.04.2020 - 18:27 | | DHA

İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildi

İran'dan, Türkiye'ye getirilen 39 Türk vatandaşı, Mardinde öğrenci yurduna yerleştirildi.

İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildi

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, koronavirüs salgını nedeniyle yurda getirilmelerine devam ediliyor. İran'da yaşayan 39 Türk vatandaşı da uçakla Mardin'e getirildi. Mardin Havaalanı'nda sağlık taramasından geçirilen vatandaşlar, otobüsler ile Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kasımiye Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen 39 kişi, 14 gün karantina altına kalacak.

Vatandaşların ihtiyaçlarını Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ile AFAD karşılayacak.

Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak yola çıktıSağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu Türkiye'ye getirmek için ambulans uçak gönderdi.
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