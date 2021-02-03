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03.02.2021 - 07:00 |

İran’dan ‘ilk adım’ beklentisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ile Washington arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili ilk adımı kimin atacağına dair sorunların, Avrupa Birliği’nin (AB) koordinasyonuyla çözülebileceğini söyledi.

İran’dan ‘ilk adım’ beklentisi

 

CNN televizyonuna konuşan Zarif, İran’ın Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimiyle yeni ilişkilere hazır olduğunu belirtti. Zarif, ABD ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili ilk adımı kimin atacağına dair sıkışmışlığın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in koordinatörlüğünü üstlendiği Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu’nda  çözülebileceğini belirtti.

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