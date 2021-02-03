İran’dan ‘ilk adım’ beklentisi

CNN televizyonuna konuşan Zarif, İran’ın Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimiyle yeni ilişkilere hazır olduğunu belirtti. Zarif, ABD ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili ilk adımı kimin atacağına dair sıkışmışlığın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in koordinatörlüğünü üstlendiği Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu’nda çözülebileceğini belirtti.