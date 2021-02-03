03.02.2021 - 07:00 |
İran’dan ‘ilk adım’ beklentisi
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ile Washington arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili ilk adımı kimin atacağına dair sorunların, Avrupa Birliği’nin (AB) koordinasyonuyla çözülebileceğini söyledi.
CNN televizyonuna konuşan Zarif, İran’ın Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimiyle yeni ilişkilere hazır olduğunu belirtti. Zarif, ABD ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili ilk adımı kimin atacağına dair sıkışmışlığın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in koordinatörlüğünü üstlendiği Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu’nda çözülebileceğini belirtti.
Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndüKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, balıkçı tekneleri, hamsi avlama yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları ile esnetilmesinin ardından açıldıkları Karadeniz'den tonlarca hamsi ile döndü. 2 tekne ile 500 kasa hamsi yakalanırken, balıkçılar fiyatların düşeceğini belirtti.