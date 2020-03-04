MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'dan kritik Suriye açıklaması: Çare Astana sürecidir
ABONE OL
04.03.2020 - 18:36 | | AA

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Çare Astana sürecidir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye-Rusya-İran arasındaki Astana sürecinin, Suriye'deki şiddeti düşüren ve istikrara katkı sağlayan tek mekanizma olduğunu söyledi.

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Çare Astana sürecidir

 

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tabiat Haftası münasebetiyle Dışişleri Bakanlığının bahçesine fidan diken Zarif, burada gazetecilere Astana Zirvesi'yle ilgili konuştu.

Astana Zirvesi'ne ev sahipliği sırasının Tahran'da olduğunu ifade eden Zarif, şunları söyledi:

"Suriye’de şu ana kadar şiddetin yoğunluğunu düşürebilen, istikrara ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayan tek mekanizma Astana sürecidir. Bu başarılı bir süreçti. Bu toplantının en kısa zamanda üst düzeyde gerçekleşeceği inancındayız."

Zarif, kısa süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda konuştuğunu ve Rus bakanın da bu işin gerekliliğine vurgu yaptığını aktardı.

Midilli Adası'nda gergin bekleyiş sürüyorYunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan göçmenlerin, tutuldukları Moria Kampından ayrılıp, Atina'ya giden feribota binebilmek için dün sahilde gerçekleştirdikleri yürüyüş, bugün de akşam saatlerinde tekrarlandı. Düne göre daha küçük bir grup feribotun yakınında toplandı, polis kalabalığı, müdahale ederek dağıttı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 Mart Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor? - 977. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor

4 Mart Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor? - 977. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Göçmenlere sert müdahale

Göçmenlere sert müdahale

AB temsilcisinden utanç şovu!

AB temsilcisinden utanç şovu!

Sıradaki Haber