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01.10.2020 - 00:01 | | AA

İran'dan Netanyahu'nun 'nükleer bomba' iddiasına tepki

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Tahran yönetiminin birkaç ay içinde iki nükleer bomba için yeterli zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacağı" yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

İran'dan Netanyahu'nun 'nükleer bomba' iddiasına tepki

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesajla yaptığı konuşmayı eleştirdi.

İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını önlemek için Netanyahu'nun dünya kamuoyunu aldatmaya çalıştığını savunan Hatibzade, "Netanyahu, BM kürsüsünü kullanarak yalanlarını sürdürüyor. Karşı karşıya olduğumuz komplo, bu rejimin (İsrail'in) sahte bilgiler yayan biriminin yeni bir uydurmasıdır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, BM 75. Genel Kurulu'nda İran'ın P5 1 ülkeleriyle 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek, "Bu ihlaller nedeniyle İran birkaç ay içinde iki nükleer bomba için yeterli zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacak. İran'ın nükleer silaha sahip olmak istediği konusunda şüphe yok." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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