MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'dan Trump'a anlaşma yanıtı
ABONE OL
11.08.2020 - 14:22 |

İran'dan Trump'a anlaşma yanıtı

ABD liderinin Kasım ayındaki seçimlerden zaferle çıkması halinde İran'la anlaşma yapacağını söylemesine yanıt veren Tahran yönetimi, "Trump, ikinci dönem seçilse dahi İran'a yönelik baskı siyasetini sürdürürse hiçbir anlaşma elde edemeyecek" dedi.

İran'dan Trump'a anlaşma yanıtı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, tekrar başkan seçilmesi halinde İran ile anlaşma yapacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik baskı politikası izlediği sürece anlaşma elde edemeyeceğini söyledi.

Trump'ın açıklamalarını İran resmi ajansı IRNA'ya değerlendiren Rebii, "Trump, ikinci dönem seçilse dahi İran'a yönelik baskı politikasını sürdürürse hiçbir anlaşma elde edemeyecek." dedi.

İran'a yönelik "düşmanca" politikalara "azami direnişle" karşılık vermeye devam edeceklerini vurgulayan Rebii, "Trump geçmişteki hatalarını telafi etme konusunda ciddi olursa bunu memnuniyetle karşılarız ancak son açıklamasının seçimde oy kazanmaktan öte bir hedefi yok gibi görünüyor." diye konuştu.

Rebii, şöyle devam etti:

"Sayın Trump'ın, yasal, doğru ve üzerinde uzlaşılan bir yolu seçerek İran ile başarılı bir diplomasi başlatmak için dört yıl fırsatı vardı. Bu işi yapmamakla kalmadı aynı zamanda ABD'nin son yıllardaki en büyük hatalarına imza attı."

İran'ın ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına yönelik iddialara da değinen Rebii, "İran'ın ABD seçimlerine müdahale edeceğine dair temelsiz iddia İranofobinin seçimlerde kullanılması içindir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, pazar günü New Jersey'de destekçilerine yaptığı konuşmada, kasımda tekrar başkan seçilmesi halinde 4 hafta içinde İran ile anlaşmaya varacağını iddia etmişti.

    Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılarRİZE'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

    AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

    Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

    Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

    Salgının yeni merkezi mi oluyor?

    Salgının yeni merkezi mi oluyor?

    Metina bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Metina bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber