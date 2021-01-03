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03.01.2021 - 07:00 |

İran’dan yeni uranyum adımı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, mecliste çıkarılan yasa uyarınca uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştireceklerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bildirdiklerini söyledi.

İran’dan yeni uranyum adımı

Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Salihi, hükümetin “dış ilişkilerde sorunlara neden olacağı” gerekçesiyle karşı çıktığı nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasayı uygulayacaklarını belirtti. Yasanın henüz Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından imzalanmadığını hatırlatan Salihi, talimat verilmesi halinde yakın zamanda uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştireceklerini açıkladı.

Bu kapsamda UAEA’yı bilgilendirdiklerini aktaran Salihi, “İran’ın Viyana’daki Daimi Temsilcisi’ne (Kazım Garibabadi) mektubumuzu ilettik. Müfettişler gelip (nükleer anlaşma kapsamında) mühürlenen kısımları açmalıdır. Yakın zamanda Ajans’ın denetiminde uranyum gaz kapsülünü de (yüksek düzeyli uranyum üretimi için) değiştireceğiz” dedi.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade’ye düzenlenen suikastın ardından meclise getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor. Nükleer anlaşma ise İran’a uranyumu en fazla yüzde 3.67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD’nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4.5’te tutuyordu.

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