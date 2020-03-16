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16.03.2020 - 18:32 | | AA

İran'ın Kum ve Meşhed kentindeki türbeler corona virüs nedeniyle ziyaretlere kapatıldı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi ile Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi ziyaretlere kapatıldı.

İran'ın Kum ve Meşhed kentindeki türbeler corona virüs nedeniyle ziyaretlere kapatıldı

 

İran devlet televizyonundaki habere göre, Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi mütevelli heyetleri ile Kum Valiliği koronavirüs önlemleri çerçevesinde bu mekanların ziyaretlere kapatılmasına karar verdi.

Öte yandan Fars Haber Ajansının haberine göre de ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletinin merkezi Meşhed'de bulunan İmam Rıza Türbesi de ziyaretlere kapatıldı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükselmişti.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmesinin ardından türbelerin ziyaretlere kapatılmaması tartışma konusu olmuştu.

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