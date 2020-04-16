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16.04.2020 - 14:42 | | AA

İran'ın Meşhed kentinde yaklaşık 100 sağlık personeli corona virüse yakalandı

İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde yaklaşık 100 sağlık personelinin Covid-19'a yakalandığı açıklandı.

İran'ın Meşhed kentinde yaklaşık 100 sağlık personeli corona virüse yakalandı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Hüseyin Bahreyni, "Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde görevli sağlık personelinden şu ana kadar yaklaşık 100 kişi yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandı." dedi.

Kovid-19'a yakalanan sağlık personelinden bir kısmının iyileştiğini aktaran Bahreyni, "Personelin bir kısmı hastanelerde tedavi altına alındı, bir kısmı ise evlerinde tedavi görüyor." ifadesini kullandı.

SAĞLIK PERSONELİNDEN HAYATINI KAYBEDEN OLMADI
Bahreyni, Meşhed'de virüse yakalanan sağlık personelinden hayatını kaybeden olmadığını belirtti.

Sağlık personelinin çabalarından övgüyle söz eden Bahreyni, "Rezevi Horasan'daki doktor, hemşire ve diğer tıbbi ve destek personeli dahil tüm sağlık savunucularının 55 gündür süren koronayla mücadelesi övgüye değer ve takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk doktordan tüyler ürperten sözler: 'Korku filmi gibi'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz, corona virüse yakalandıktan sonra tedavi sürecinde akciğer dinleme bulguları arttığı ve ateşi geçmediği için ikinci bir akciğer kontrol tomografisi çekildiğini belirterek, "Biraz seyrettim, bakmaya korktum. Bu kadar hızlı ilerleyen, akciğeri yok edip tahrip eden bir virüs. O videoyu izlediğimde korku filmi izlemiş gibi oldum." dedi.
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