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10.03.2020 - 19:26 | | AA

İranlı Bakan koronavirüsü yendi

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin iyileştiği bildirildi.

İranlı Bakan koronavirüsü yendi

 

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, Rahmani'nin danışmanı Ali Ekber Rızayi, "Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, durumunun ağırlaşması üzerine hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Allah'ın yardımı ve doktorlar ile sağlık personelinin çabalarıyla iyileşerek hastaneden taburcu edildi." ifadelerini kullandı.

Rızayi, İranlı Bakan'ın nekahet dönemini evinde geçirdiğini belirtti.

İran medyası, 4 Mart'ta, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani'de Kovid-19 tespit edildiğini ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da 25 Şubat'ta koronavirüs teşhisi konulan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir'in de bugün iyileşerek görevinin başına döndüğü açıklanmıştı.

Yunanistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 gün ara verilecekYunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirildi.
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