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11.03.2020 - 11:06 |

Son dakika haberi... İranlı milletvekili corona virüsünü nasıl yendiğini anlattı!

İran'da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan iyileşerek taburcu edildi. Tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Covid-19'dan korkulmaması gerektiğini söyledi. İlahiyan, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının" dedi.

Son dakika haberi... İranlı milletvekili corona virüsünü nasıl yendiğini anlattı!

Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan , devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.

Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Covid-19'dan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının." tavsiyelerinde bulundu.

İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta Tahran Milletvekili'nin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede corona virüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Covid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da Kovid-19 teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.

 

 

 

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