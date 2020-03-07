07.03.2020 - 14:12 | | AA
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti, öül sayısı 145!
Son dakika haberine göre İran'da 5 Mart'ta koronavirüs nedeniyle komaya giren Tahran Milletvekili Fatma Rehber hayatını kaybetti. Öte yandan ülkede bilanço her geçen gün daha ağırlaşırken, ölü sayısı da 145'e yükseldi.
İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
KOMAYA GİRMİŞTİ
5 Mart'ta yapılan açıklamada İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girdiği belirtilmişti.
Rehber'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedilmişti.
ÖLÜ SAYISI 145'E YÜKSELDİ
İran’da koronavirüsü nedeniyle ölü sayısının 145’e vaka sayısının 5 bin 823’e yükseldiği açıklandı. Tedavi olup iyileşenlerin sayısı ise bin 669 olarak açıklandı.