İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti, öül sayısı 145!

İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KOMAYA GİRMİŞTİ

5 Mart'ta yapılan açıklamada İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girdiği belirtilmişti.

Rehber'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedilmişti.

ÖLÜ SAYISI 145'E YÜKSELDİ

İran’da koronavirüsü nedeniyle ölü sayısının 145’e vaka sayısının 5 bin 823’e yükseldiği açıklandı. Tedavi olup iyileşenlerin sayısı ise bin 669 olarak açıklandı.