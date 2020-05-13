‘İrini’ ortada kaldı!

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin savunma bakanları, video konferans yöntemiyle gayri resmi bir formatta bir araya gelerek, yeni nesil koronavirüsün (Kovid-19) AB’nin savunma politikalarına etkilerini ele aldı. Gündemde, Türkiye’yi yakından ilgilendiren iki konu yer alıyordu.

Bunların başında, AB’nin Libya’ya silah ambargosunu denetlemek amacıyla 31 Mart’ta başlattığı “İrini Operasyonu” yer alıyordu. İrini’ye başta onay veren Malta, şimdi bu operasyonu sorgular hale geldi. Nitekim operasyonun finansmanını veto edeceğini açıklayan La Valeta yönetimi, itirazını net bir şekilde dile getirdi.

Fransa’nın talebi doğrultusunda gündeme getirilen İrini Operasyonu’na Almanya da pek sıcak bakmıyor gibi. Zira Alman Savunma Bakanlığı, bu operasyona katkısını “bir keşif uçağıyla sınırlı tutacağını”, gerekmesi halinde Ağustos ayından itibaren bir fırkateyn ekleyerek katılabileceğini bildirdi. Milliyet’e bilgi veren AB’nin diplomatik kaynakları, 1 Temmuz tarihinde AB dönem başkanlığını üstlenecek Almanya’nın, Libya konusunda Hafter, Mısır, Rusya, Wagner ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) aynı taraftaymış gibi bir algı yaratmak istemediğini belirtiyor.

Soru işaretleri

Birleşmiş Milletler’in (BM) resmen tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, AB’nin İrini Operasyonu’nun tarafsızlığını sorgulayarak, bunun, BAE’nin desteklediği Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter’in çıkarlarını korumak amacıyla düzenlendiğini savunuyor. Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’in BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan’la telefon görüşmesinde İrini Operasyonu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili yaptıkları değerlendirmeler, Serrac’ın kaygılarının yersiz olmadığını kanıtlar gibi.

AB savunma bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarına bilgi veren üst düzey AB yetkilileri ise, İrini Operasyonu’nun tamamen tarafsız ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında yer alan silah ambargosunun Libya’nın bütününde uygulandığını denizden, havadan ve uzaydan denetleme amacı taşıdığını vurgulasalar bile, akıllardaki soru işaretleri henüz giderilmiş değil.

Rusya Federasyonu da, “Sofia Harekatı”nın bir devamı olan İrini’nin görev kapsamının genişletilmesi durumunda BMGK’nın 2292 sayılı kararının geçersiz kılınacağını, Güvenlik Konseyi’nden yeni karar alınması gerektiğini savundu. Rusya, bu görüşünü 8 Nisan’da BMGK daimi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda gündeme getirdi.

Sonuç olarak İrini Operasyon’nun fiilen hayata geçmesi konusundaki belirsizlikler giderilebilmiş değil. Türkiye’nin askeri ve diplomatik girişimleri sayesinde Serrac yönetimi meşruluğunu sürdürürken, Hafter de müttefiklerini mahcup duruma düşüren davranışlarıyla zemin kaybetmeye devam ediyor. İrini hayata geçse bile, Hafter’e askeri veya diplomatik itibar kazandırmak için yeterli olmayabilir.

Avrupa ‘savunma’yı gözden geçiriyor

Gündemde yer alan ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir diğer konu da, AB’nin orta ve uzun vadeli savunma planlarının geleceği... Kısa adı “PESCO” olan ve savunma alanında 27 üye ülkenin 25’iyle ortak çalışma imkanları öngören “Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği”nin akıbeti tartışmaya açıldı.

AB, PESCO ile birlikte Avrupa Savunma Fonu ve askeri barış harekatları dahil üç alanda fonlama oluşturmayı hedefliyordu.

Ancak AB üyesi ülkelerin içinde bulunduğu mali sıkıntılar yüzünden, 7 yıllık bir bütçe planlamasıyla öngörülen 47 projeye kaynak aktarmak mümkün olabilecek mi? Bu sorunun yanıtını AB devlet ve hükümet başkanlarının alacağı siyasi kararlar belirleyecek.

Buna karşılık Almanya, savunma harcamaları konusunda tercihini NATO’dan yana kullanacağının sinyalini verdi. 2017’de başlatılan PESCO’nun değerlendirme raporunda da fazla ilerleme kaydedilemediğine işaret ediliyor zaten. Dolayısıyla AB’nin, savunma alanında NATO ile işbirliğine daha uzunca bir süre ihtiyaç duyacağını söylemek yanlış olmaz.