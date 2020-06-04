Irkçıların tasarısına ret!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 179 kişilik Danimarka Parlamentosu’nda oylamaya katılan 95 parlamenterden 85’i ret oyu kullanırken, 8’i de “çekimser” oy kullandı. Oylamada sadece iki kişinin “Evet” dediği tasarı, kabul görmedi.

Yine aşırı sağ eğilimli olan Danimarka Halk Partisi sözcüsü Morten Messerschmidt de, parlamento kürsüsünden Yeni Burjuva Partisi lideri Pernille Vermund’u, “İslam’ın İnanç Topluluğu olmaktan çıkarılmasını istemesi” nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Messerschmidt, bunu istemenin, “toprakta yürümemek” gibi bir düşünce olduğunu vurgulayarak, Vermund’un hareketli suda yüzdüğünü fakat bindiği kayığın sızıntı yaptığını söyledi. Messerschmidt, “Bayan Vermund büyük deliği olan gemiye binmiş. Fabrikasyon ve popülist olan böyle bir yasa önerisiyle, aşırı İslamcıların artması riskine davet çıkarıyor” ifadelerini kullandı.