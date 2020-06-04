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04.06.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Irkçılığa sert tepki

Brezilyalı manken Gisele Bündchen, ABD’nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd’un pois tarafından öldürülmesine Instagram’dan tepki gösterdi.

Irkçılığa sert tepki

Ünlü manken Instagram’da yaptığı paylaşımda şiddete ve ırkçılığa karşı birlik olma çağrısında bulundu. Bündchen paylaşımında şunları yazdı: “Ebeveynlerim her zaman nasıl muamele görmek istiyorsam başkalarına da öyle davranmam gerektiğini öğretti. Ne olduğunun bir önemi yok, her zaman sevgiyi, kibarlığı ve şefkati seçmelisin. Hiç kimse ten rengi nedeniyle önyargılara, şiddete katlanmak zorunda kalmamalı. Bu kabul edilemez ve durdurulmalı. Hepimiz insanız, şiddete ve ırkçılığa karşı birlik olmalıyız. Eğer sevgiyi ve şefkati seçseydik dünya çok daha farklı olurdu. Birbirimizi desteklemek, sevmeye başlamak ve kalbimizi açmak için dua ediyorum!”

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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