‘Irkçılıkla başa çıkılmalı’

Jamaika kökenli model, “Geçmişte insanların beni ırkçılığı mazeret olarak kullanmakla suçlamasını istemedim. Bu nedenle gençken yaptığım bazı şeylerin ırkım için kötü olduğu söylendi. Ancak, şu an karar verirken kendimden çok kültürüm ve ırkımı daha fazla düşünüyorum” dedi. Pek çok dergide siyahi olduğu için yer almadığını söyleyen Campbell, “Irçılığı bastırmak yerine ortaya çıkarıp, ırkçılıkla başa çıkmalılar” dedi. Öte yandan Campbell, 1988’de Vogue’a kapak olan ilk siyahi kadın olma özelliğini taşıyor.