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21.10.2020 - 07:00 |

‘Irkçılıkla başa çıkılmalı’

İngiliz model Naomi Campbell, kapak olduğu Vogue dergisine ırkçılıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Irkçılıkla başa çıkılmalı’

Jamaika kökenli model, “Geçmişte insanların beni ırkçılığı mazeret olarak kullanmakla suçlamasını istemedim. Bu nedenle gençken yaptığım bazı şeylerin ırkım için kötü olduğu söylendi. Ancak, şu an karar verirken kendimden çok kültürüm ve ırkımı daha fazla düşünüyorum” dedi. Pek çok dergide siyahi olduğu için yer almadığını söyleyen Campbell, “Irçılığı bastırmak yerine ortaya çıkarıp, ırkçılıkla başa çıkmalılar” dedi. Öte yandan Campbell, 1988’de Vogue’a kapak olan ilk siyahi kadın olma özelliğini taşıyor.

Ada seferlerine fırtına engeliÇanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
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