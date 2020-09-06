İrlanda Hakkında Bilgiler; İrlanda Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

İrlanda Cumhuriyetinin bayrağı yeşil, turuncu ve beyaz renklerinden oluşur. Turuncu renk Protestanları, Yeşil ise Katolikleri temsil eder. Aralarındaki beyaz renk ise inanç özgürlüğünü, toplumsal düzeni ve barışı simgelemektedir. Nüfusun büyük çoğunluğunu Katolikler oluşturur. Katolik ve Protestanlar, İrlanda tarihinde ilk kez 2007 yılında ortak hükümet kurmuştur. Dublin dışında en bilinen ve turist çeken şehirlerin başında Waterford ve Limerick yer alır. Galway ve Cork ise Avrupa genelinde suç oranının en düşük olduğu şehirlerdir. Şehirlerde ticaret ve sanayi oldukça gelişmiştir. Ülkenin iç kesimlerinde de ana geçim kaynağını tarım ve madenler oluşturuyor. 2000'li yıllardan sonra ekonomisi hızla gelişen İrlanda, günümüzde en zengin Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.



İrlanda Hangi Kıtadadır?



İrlanda, Avrupa kıtasının kuzeybatısında yer alıyor. Batısında Atlas Okyanusu, güneyinde ise Kelt denizi bulunmaktadır. Atlas Okyanusundan yıl boyunca gelen rüzgarlar ötürü, ülkede her mevsim yapış görülür. Bir ada ülkesi olan İrlanda'nın hiçbir ülkeyle karasal sınırı yoktur. En yakınındaki ülke kuzeydoğusunda yer alan İngiltere'dir.



İrlanda Nüfusu Ne Kadar (2020)



2019 verilerine İrlanda'nın nüfusu 4.937. 786'dir. Günümüzde ise ülkede beş milyondan fazla kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.



İrlanda'nın Başkenti Neresidir?



Dublin, 1922 yılında İrlanda Cumhuriyetinin başkenti oldu. 1 milyon 388 bin nüfusa sahip olan Dublin, İrlanda'nın en kalabalık şehridir. Toplam 115 kilometrekarelik bir alana sahip olan şehirde ticaret, kültür turizmi, balıkçılık ve sanayi gelişmiştir. Metropol konumundaki Dublin'de, İngiliz ve İrlandalılar dışında, çok sayıda Romanyalı, Nijeryalı ve Filipinli yaşıyor. Kuzey ve Güney yakasının arasında bulunan Liffey nehri, şehrin doğal sınırını oluşturmaktadır.



Dublin şehrinin en önemli özelliklerinden biri ise ''Avrupa'nın Kültür Merkezi'' olarak anılmasıdır. Birçok ünlü yazar, ressam ve sanatçı İrlanda'nın başkentinden çıkmıştır. 1969 yılında Nobel Ödülünü kazanan Samuel Beckett ve Drakula kitabının yazarı Bram Stoker Dublin'lidir. Ayrıca şehirde Samuel Beckett adını taşıyan bir köprü ve tiyatro binası da bulunuyor. Dublin'de doğup büyüyen diğer önemli sanatçılar arasında, Jonathan Swift, George Bernard Shaw ve Oscar Wilde da bulunuyor.



Ülkenin birçok gazete ve televizyon kanalı bu şehirde kurulmuştur. Dünya genelinde Dublin'in ''kardeş şehir'' statüsüne sahip 4 şehir yer alır. Bunlar Amerika - San Jose, Çin - Pekin, İngiltere - Liverpool ve İspanya - Barcelona kentleridir. Dublin, Paris ve Londra'dan sonra en fazla turist alan üçüncü Avrupa şehridir. Her yıl 20 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği şehirde, bilgi teknolojisi ve hizmet sektörü, en gelişen sektörler arasındadır.



İrlanda'nın Para Birimi Nedir?



1973 yılında Avrupa Birliğine giren İrlanda'nın resmi para birimi Euro'dur. 2002 yılında Euro'ya geçen Avrupa ülkesinin eski para birimleri İrlanda Lirası ve İngiliz Dinarı'ydı.



İrlanda'nın Resmi Dili Nedir?



İrlanda'nın resmi dili İngilizce ve İrlanda Gaelce'sidir. 1937 yılında yürürlüğe giren anayasada İrlandaca, ülkenin birincil dilin İrlandaca olduğu yazılıdır. Buna rağmen nüfusun %90'dan fazlası İngilizce konuşur. İrlanda'nın tüm okullarında birinci sınıftan itibaren öğrencilere Gaelce ve İngilizce dilli bir arada öğretilir.



İrlanda ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Enlemi 49 - 59 ve boylamı 8 - 2 olan İrlanda, Türkiye'den 2 saat geridedir. Örneğin Türkiye konumunda saat 14.00 ise İrlanda'da 12.00'dır.