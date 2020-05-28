‘Işınlanma’ efsanesi çöktü!

Devlete ait “Rodong Sinmun” gazetesindeki haberde, Kim’in ülkedeki efsanelerde yer alan “chukjibop” adlı ışınlanma yeteneğine sahip olmadığı ifade edildi. Haberde “Gerçekte kişiler, uzayı bükerek ortadan kaybolup başka yerde beliremez” ifadelerine yer verildi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı da, ilk kez Kim hanedanına ait bir “mit”in devlet medyasınca reddedildiğini vurguladı. Kuzey Kore’deki “lider kültü” nedeniyle 2001’den beri iktidarda olan Kim Jong-un, babası Kim Jong-İl ve dedesi Kim İl-Sung’a çok sayıda efsanevi özellik atfedildiği, bazılarının okulardaki derslerde okutulduğu biliniyor.