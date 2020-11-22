‘İskender füzelerini kullandık’

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndaki görevinden istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını itiraf etti.

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’ın boşalttığı, Dağlık Karabağ’daki Ağdam şehrine önceki gün giriş yaptı. Ermenistan’ın, Ağdam’da bir çok yapıya zarar vererek, terk ettiği görüldü. Özellikle kültürel ve tarihi önemdeki yapıların yakılıp yıkıldığı ortaya çıktı. 27 yıllık işgalin ardından, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının dalgalanmaya başladığı Ağdam’da, mayın temizleme çalışmaları sürerken, Azerbaycan Ordusu kentte güvenlik önlemi alıyor.

Azerbaycan, Ermenistan ordusundan ele geçirdiği tank, zırlı araç ve topçu sistemlerini demir yoluyla Bakü’ye gönderdi. Ağdam’ın ardından Ermenistan, Kelbecer’i 25 Kasım’a, Laçın’ı ise 1 Aralık’a kadar boşaltacak.

Hakopyan’dan itiraflar

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Hizmetleri Başkanı General Hakopyan, görevinden istifa ettikten sonra, ordunun Dağlık Karabağ’daki eylemlerine dair açıklamalarda bulundu. Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hakopyan, “Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, ancak nerede kullanıldığına dair bilgi veremem” dedi.

Ermenistan’ın Rusya’dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hakopyan, “Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık” diye konuştu. Ermenistan Başsavcılığı, Hakopyan’ın açıklamalarına soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Rus askerlerinin sevkiyatı

Bu arada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan toplantıda Dağlık Karabağ’daki duruma ilişkin bilgi verdi. Rus askerlerinin bölgeye konuşlanması işlemlerinin tamamlandığını anlatan Şoygu, 10 Kasım’dan bu yana Rusya’dan 250 uçak seferiyle bölgeye asker ve teçhizat gönderildiğini belirtti. Şoygu, böylece bin 960 asker, 552 araç ve teçhizatın gözlem noktası kurulan 23 bölgeye ulaştırıldığını kaydetti.

Türkiye ile Rusya arasında ateşkesin izlenmesi için ortak merkezin konumu ve görevi hususundaki anlaşma hakkında da bilgi veren Şoygu, “Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü için Türk-Rus ortak merkezi kurulması ile ilgili memorandum (muhtıra) çerçevesinde, Türk tarafıyla ortak merkezin yeri ve görevleri konusunda anlaşma tamamlanıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiğini söyledi. Ermenistan’da Sarkisyan ve Paşinyan’la görüştüğünü belirten Lavrov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım’da imzalanan ortak açıklamanın Dağlık Karabağ meselesinin çözümünün “tek yolu” olduğuna dikkati çekti.



Aliyev: Müzakerelerden memnunuz



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu kabul eden Aliyev, bölgede geçici görevli Rus askerlerinin bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aliyev, “Azerbaycan’da, Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakereleri de memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için bunun çok önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.