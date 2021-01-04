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04.01.2021 - 20:06 | | DHA

İskoçya Ocak sonuna kadar karantinaya giriyor

İskoçya'da artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Ocak ayı sonuna kadar karantina uygulama kararı verildi.

İskoçya Ocak sonuna kadar karantinaya giriyor

 

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren İskoçya'da kısmi sokağa çıkma yasağının süresi artırılacak. 

İskoç bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamasının Ocak ayının sonuna kadar uygulanacağı ifade edildi. 

Önlemler kapsamında ibadet yerlerinin kapatılacağı, toplu spor faaliyetlerinin yasaklanacağı ve okulların uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi. 

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