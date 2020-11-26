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26.11.2020 - 07:00 |

İskoçya’da kadın hijyen ürünleri ücretsiz olacak

Monica Lennon’un hazırladığı, kadınlara ped gibi hijyen ürünlerini ücretsiz vermeyi öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

İskoçya’da kadın hijyen ürünleri ücretsiz olacak

İskoçya regl dönemi ürünlerini kadınlara bedava sunacak ilk ülke oldu. İskoçya Parlamentosu, tampon ve ped gibi tüm kadın hijyen ürünlerini ücretsiz hale getiren yasa önerisini oy birliğiyle kabul etti. Bu uygulamanın dünyada başka bir örneği bulunmuyor. “Regl yoksulluğunu” ortadan kaldırmayı amaçlayan ve yerel yönetimlere bu ürünleri ihtiyacı olan tüm kadınlara ücretsiz dağıtma zorunluluğu getiren öneri, oy birliğiyle kabul edildi. Yasanın iki yıl içinde uygulamaya geçirilmesi öngörülüyor.

‘Salgında çok daha önemli’

Yasa önerisi, 2016 yılından beri regl yoksulluğunun sona erdirilmesi çabalarına öncülük eden İskoçya İşçi Partisi Milletvekili Monica Lennon tarafından hazırlandı. Lennon, yasanın koronavirüs salgını döneminde daha da önemli hale geldiğini belirterek “Regl, pandemide durmaz. Bu nedenle halkın tampon, ped ve yeniden kullanılabilir ürünlere erişimini sağlamak hiç bu kadar önem arz etmemişti” dedi. İskoçya 2018’de de ilkokul, lise ve üniversitelerde hijyen ürünlerini bedava kılarak dünya genelinde bir ilke imza atmıştı.

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