İspanya, Avrupa'da yarım milyonu aşan ilk ülke

İspanya, koronavirüs salgınında yarım milyon eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu.

Son bir hafta içerisinde 49 bin 716 yeni vaka tespit edilirken, 237 kişi daha hayatını kaybetti. Vakaların ve vefatların yaklaşık üçte biri başkent Madrid’de görülüyor.

Vaka sayılarındaki artış devam ederken, altı aylık aranın ardından okullar da kademeli olarak açılmaya başlandı.

Vaka artışının Temmuz ayında yükseliş eğilimine girdiği İspanya şu anda Avrupa'da en yüksek günlük artışın görüldüğü ülke konumunda.

Kaynak: BBC Türkçe