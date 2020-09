İspanya Hakkında Bilgiler; İspanya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Birleşik Krallık, Andorra, Fransa ve Portekiz ile komşu olan İspanya, 36 - 44 kuzey enleminde ve 3 doğu boylamında bulunmaktadır. Sarı ve kırmızı renklerinden oluşan İspanya bayrağının üzerinde bir arma yer alıyor. Armanın üstündeki her rozet İspanya krallığını simgeler. 604,3 kilometrekarelik bir alanda olan Madrid, en büyük şehridir. İkinci en büyük şehri Barcelona'nın yüz ölçümü ise 101,9 kilometrekaredir. Her iki şehrin, sanayi, ticaret, spor ve yaz turizmi fazlasıyla gelişmiştir. İspanya'nın en büyük üçüncü kenti olan Valencia'da ise tarihi yapıların sayısı oldukça fazladır. Şehrin ekonomik faaliyetleri arasında kültür turizmi, ormancılık ve ihracat yer alır. Ülkenin en büyük ve gelişmiş diğer şehirleri, Sevilla, Zaragoza, Malaga, Palme de Mallorca ve Murcia'dır.



İspanya Hangi Kıtadadır?



İspanya, Avrupa kıtasının güney batısında yer alır. Ülkenin batısında Portekiz, kuzeydoğusunda ise Fransa yer alır. Rusya, Ukrayna ve Fransa'dan sonra Avrupa'nın yüz ölçümü bakımından en büyük 4. ülkesidir. Bir güney ülkesi olan İspanya'nın genelinde ılıman iklim görülür. iç ve kuzey kesimlerinde ise Okyanus iklimi hakimdir.



İspanya Nüfusu Ne Kadar? (2020)



İspanya'nın nüfusu 46 milyon 930 bindir. Bu rakamlar resmi değil tahminidir. Aynı zamanda İspanya, en fazla göç alan Avrupa ülkelerinin başında geliyor. Bunun en büyük nedeni ise ülkede sanayi, tarım ve turizm sektörünün gelişmiş olmasıdır. İspanya'nın özerk bölgesi olan Katalonya'nın toplam nüfusu ise 7 milyon 556 bindir.



İspanya'nın Başkenti Neresidir?



İspanya'nın başkenti, Madrid'dir. İber yarımadasında bulunan şehirde turizm oldukça gelişmiştir. Kraliyet Sarayı, Prado Müzesi ve Kraliçe Sofia Ulusal Sanal Merkezi Müzesi başkent Madrid'de yer alıyor. Her yıl 10 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Madrid şehri, aynı zamanda bir futbol kentidir. Her yıl binlerce futbolsever, Real Madrid'in maçlarını izlemek için bu şehre geliyor.



Madrid'in 550 kilometre güneyinde olan Sevilla, Endülüs bölgesinin en kalabalık kentidir. Tarihi binaları ve mimarisi ile ön planda olan şehrin nüfusu 2 milyona yakındır. Ek olarak şehirde 100 bine yakın Müslüman yaşıyor. Bir diğer futbol şehri Barcolona da İspanya'nın en gelişmiş şehirlerinden biridir. La Sagrada Familia, Casa Mila ve Picasso Müzesi gibi tarihi yerler bu şehirde yer alır. Gece hayatı ile de ünlü olan kent, her yıl 6 milyona yakın turisti ağırlıyor.



İspanya'nın sanayi ve turizm açısından gelişmiş diğer şehirleri: Granada, Bilbao, Cordoba, Toledo, San Sebastian, Burgos ve Santiago de Composteta'dır.



İspanya'nın Para Birimi Nedir?



İspanya'nın para birimi Euro'dur. 1 Ocak 2002 tarihinde birçok Avrupa ülkesi ile birlikte eş zamanlı olarak Euro'ya geçilmiştir. Ülkede 2002 yılına kadar resmi para olarak ''Pesseta'' kullanılıyordu.



İspanya'da Konuşulan Diller



Ülkenin resmi dili İspanyolcadır. Bununla birlikte ülkede Katalanya ve Bask olmak üzere iki özerk bölge mevcuttur. Bu nedenle Baskça ve Katalanca dilleri de yoğun bir şekilde konuşulur. İspanya'da konuşulan diğer diller ise Galiçyaca ve Portekizce'dir. Ülkede yaygın olarak bu kadar fazla dilin konuşulmasının ana sebebi çok kültürlü bir yapıya sahip olmasıdır.



İspaya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı?



Türkiye, İspanya'nın bir saat ilerisindedir. Örneğin İspanya'da saat 06.00 iken Türkiye'de 07.00'dır. Saat farkının bu kadar az olmasının başlıca sebebi iki ülkenin coğrafi olarak yakın olmasıdır.