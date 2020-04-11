İspanya mutsuz İtalya ise sinirli

İspanya’da sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ittifakının lideri ve Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias, AB maliye bakanlarının üzerinde anlaştığı kurtarma paketine ilişkin “yetersiz bir ilerleme” açıklamasında bulundu. İspanyol resmi televizyonu TVE’ye konuşan İglesias, “AB iyi bir yönde olsa da bu krizden tüm AB vatandaşlarının birlik içinde çıkması için elindeki tüm araçları kullanarak dayanışma göstermeli. 2008’deki ekonomik krizden çıkmak için aldığı kararların tersine, şimdi aileleri kurtarmalı. Bu tür bir acil durumdan sadece dayanışmayla çıkabiliriz” dedi.

Hükümetteki diğer bir Başbakan Yardımcısı olan, Ekonomik İşler ve Dijital Transformasyon Bakanı Nadia Calvino da “koronabono” olarak adlandırılan, ortak bir borç enstrümanı çıkarılması yönünde İspanya ile İtalya’nın AB’deki öncelikli taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Calvino, AB’den taleplerinin “salgına karşı mücadelenin masraflarını karşılayacak, ekonomiye verdiği zararı telafi edecek bir ortak finansman mekanizması” olduğunun altını çizdi.

Almanlara tepki

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Alman “Die Welt” gazetesinin, “İtalyan mafyasının, İtalya’nın AB’den istediği paraları beklediği” şeklindeki yorumunun kabul edilemez olduğunu bildirdi. Facebook üzerinden bir açıklama yapan ve yeni bir polemik açmak istemediğini belirten Di Maio, “Zaten burada bunun için de vaktimiz yok ama Alman gazetesinin kullandığı bu tonu, kabul edilemez ve utanç verici bulduğumu belirtmeme izin verin. Berlin’in onları kınamasını ve mesafe koymasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini de Twitter’dan yaptığı paylaşımında, ülkesinden “özür dilenmesini” istedi.