İspanya’da 2’nci dalga 2 yeni karantina

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da görülen yeni salgın dalgası nedeniyle 2 bölge tekrar karantinaya alındı. Katalonya’nın 200 bin nüfuslu Segria bölgesinde vaka sayılarındaki artış nedeniyle bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Kontrollerin ve güvenli çıkışların sağlanması için bölgeye 250 polis sevk edildi. İş için evlerinden çıkacak kişilerin şirketlerinden belge almaları gerektiği açıklandı. Segria’ya bağlı Lleida kentinde ise 10 günde vaka sayılarının üç kat artması nedeniyle bir sahra hastanesi kuruldu.

La Marina kapatıldı

Galicia’nın Lugo kenti yakınlarındaki La Marina bölgesinde de 106 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantina ilan edildi. Giriş çıkışların yasaklandığı, 70 bin kişinin yaşadığı bölgede açık havada koruyucu maskenin kullanımı zorunlu hale getirildi. Bölgedeki barlar ve restoranların kapanış saatleri değiştirildi, müşteri sayısında sıkı kısıtlamalar getirildi. Öte yandan, 40’tan fazla yerde ikinci salgın dalgasının görüldüğü İspanya’da hükümet bunların kontrol altında tutulduğunu belirtiyor. Ancak, yetkililer, karantinalara rağmen vakalarda artışın bir süre daha devam edebileceğini söyledi. İspanya’da son verilere göre toplam vaka sayısı 297 bin 625’e ulaştı, 28 bin 385 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

SÜPER CUMARTESİ

İNGİLİZLER DAĞITTI

İngiltere’de Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi adımlarıyla birlikte restoran, bar ve kafeler cumartesi günü yeniden açıldı. Başbakan Boris Johnson’ın bar ve pub’ların açılış tarihi olarak 4 Temmuz tarihini işaret etmesinin ardından bekleyiş başlamış ve büyük gün “Süper Cumartesi” olarak adlandırılmıştı. 104 gün sonra yeniden açılan mekânlara akın eden İngilizler, eğlencenin dozunu fazla kaçırdı. Başkent Londra’nın yanı sıra Leeds ve Newcastle gibi şehirlerde eğlenen İngilizler ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 285 bini geçtiği Birleşik Krallık’ta salgında 44 bin 220 kişi hayatını kaybetti.

İran’da en yüksek günlük can kaybı

İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte ülke genelinde 163 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Bu, ülkede salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olurken, toplam ölü sayısı da 11 bin 571’e yükseldi. Toplam vaka sayısının 2560 artışla 240 bin 438’e çıktığı İran’da, ağır hasta sayısı ise 3168 olarak açıklandı. - AA

‘Çin, 7 yıldır biliyormuş’

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan Kovid-19’un ilk ortaya çıktığı tarihe ilişkin yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İngiltere’nin çok okunan saygın gazetelerinden Sunday Times, Kovid-19 virüsünün 7 yıl önce Çin’de kullanılmayan bir madende keşfedildiğini öne sürdü. Gazetede, koronavirüs numunelerinin Çin’in batısındaki Mojiang kentinde yarasaların istila ettiği bir bakır madeninde bulunduğu belirtildi. Haberini bir araştırmaya dayandıran gazete “2012’de madende yarasa dışkılarını temizlemek için görevlendirilen 6 kişide yüksek ateş, öksürük ve zatürre semptomları çıktı. Bunlardan 3’ü öldü” bilgisine de yer verdi. Haberde, “RaBtCoV/4991” adlı bu virüs Kovid-19’a neden olan SARS-Cov-2’ye en yakın virüs olduğu belirtildi. İngiliz hayvan hastalığı uzmanı Dr. Peter Daszak, The Sunday Times’a “Virüs pazarda ortaya çıkmadı, başka bir yerde ortaya çıktı” dedi. Bu teori, Kovid-19 virüsünün olası kökenini gösteren uzun bir olasılıklar çizelgesinin en sonuncusu. l DIŞ HABERLER

YİNE VAKA REKORU

Çin’den dünyaya yayılan, 200’den fazla ülkeyi etkileyen yeni tip koronavirüs Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı 11 milyon 500 bini geçti. 535 binden fazla kişinin can verdiği Kovid-19 salgınında yeni vaka rekoru kırıldı. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saat içinde 212 bin 326 küresel yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. ABD, Brezilya ve Hindistan vaka sayılarının en fazla yükseldiği üç ülke oldu.

‘Yeni doğan bebek sayısı 10 bin düşecek’

Yeni tip koronavirüs salgınından Avrupa’da ilk etkilenen ülke olan ve yaklaşık 3 ay karantina altına alınan İtalya’da, pandeminin sosyal etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İtalya İstatistik Kurumu’nun nisan ayı sonunda yayınladığı raporda, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020’de ülkede doğum sayısının 10 bin azalması öngörüldü.

Kurumun raporuna göre, ülkede işsizliğin artış gösterdiği bir senaryoda doğum sayısındaki düşüş 2021’de 45 bine ulaşacak. Raporda “Doğum oranında son yıllarda görülen hızlı düşüş, pandemi sonrası yaşanan belirsizlik ve salgının yarattığı korku nedeniyle daha da ivmelenebilir” denildi.

1986’da Çernobil’deki nükleer santralde yaşanan patlamanın etkisine atıfta bulunulan raporda, felaketin, uzaklığına rağmen, İtalya’da yarattığı korku nedeniyle ülkede 1987’de doğum oranında yaşanan yüzde 10’luk düşüş hatırlatıldı. İtalya’da ilk olarak şubat ayında görülen yeni tip koronavirüs, ülke çapında 241 bin kişiye bulaştı ve yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

‘Dikey cruise gemileri’nde sert tecrit

Avustralya’nın Victoria Eyaleti’nde 9 toplu konut kulesinde çıkan Kovid-19 vakaları sıkı önlemler alınmasına neden oldu. The Guardian’da yer alan habere göre, Avustralya’da Sağlık Bakanlığı’nın üst düzey yetkilisi Paul Kelly, eyaletteki vakaların merkezi hâline gelen kuleleri tanımlamak için “dikey cruise gemileri” ifadesini kullandı.

Karantina altında kalan yaklaşık 3000 kişi ise kendilerine gıda ulaştırmada yaşanan sıkıntılar ve 500 polis memuruyla birlikte uygulanan “sert tecrit” uygulamasından şikâyetçi oldu. Victoria Eyaleti yöneticisi Daniel Andrews, sert tecritlerin toplu konutlarda yaşayanlar için “tat kaçırıcı bir tecrübe olabileceğini” buralarda yaşayan vatandaşların pek çoğunun sağlık durumunun kötü olduğunu belirtti.

Fransa’yı geride bıraktı

Kovid-19’dan son 24 saatte Brezilya’da 1091, Meksika’da 523, Hindistan’da 610 kişi öldü. Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybının 523 artarak 30 bin 366’ya ulaştığını bildirdi. Meksika son verilere göre, 29 bin 893 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’yı geride bıraktı. Meksika’da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 914 artışla 252 bin 165’e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 152 bin 309 kişi iyileşti. Ülkede ilk vaka 28 Şubat’ta saptanmış, 19 Mart’ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

24 saatte 11 bin yeni vaka

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, son 24 saatte 10 bin 853 kişide yeni tip koronavirüs Kovid-19 tespit edildi. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte 74 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3026’ya yükseldi. Kovid-19 vakalarından 91 bin 227’si iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika’da Kovid-19’un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.