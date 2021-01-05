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05.01.2021 - 15:49 | | İHA

İspanya’da 4 göçmen teknede ölü bulundu!

İspanya’daki Tenerife Adası’nda 4 kaçak göçmen teknede ölü bulundu.

İspanya’da 4 göçmen teknede ölü bulundu!

İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan Tenerife sahilinde teknede 4 kaçak göçmen ölü bulundu. İspanya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, şiddetli güneş yanıkları bulunan 3 göçmenin de tedavi edildiği belirtildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, teknede toplam 47 kaçak göçmenin bulunduğu kaydedildi.

Koronavirüs pandemisinin Sahraaltı Afrika bölgelerinde, turizm ve endüstri sektörünü olumsuz etkilemesi nedeniyle göç edenlerin sayısında ciddi artış yaşandı. Bu bölgelerden Kanarya Adaları’na ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısı 2020 yılında 2019'a göre 8 kat daha arttı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), geçen yıl kalabalık teknelerle İspanyol adalarına geçmeye çalışan yüzlerce göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu belirtti.

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