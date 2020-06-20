İspanya'da corona OHAL'i sona eriyor! İşte son durum

Geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka kayıtlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 315 olarak duyurduğu toplam ölü sayısını 28 bin 322 olarak güncelledi.

Son 7 günde koronavirüs yüzünden 36 kişi yaşamını yitirdi, ölümlerin çoğunluğu Madrid (13), Castilla y Leon (7) ve Katalonya (5) özerk yönetimlerinde görüldü.

Son 24 saatte 134 artan vaka sayısının 245 bin 938'e yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'dan dolayı 98 gün süren olağanüstü halin (OHAL) yarın sona ereceği İspanya'da, ülke genelinde "yeni normallik" sürecine geçilecek.

Sınır komşusu Portekiz dışında tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yarından itibaren sınırlarını açmaya hazırlanan İspanya, Portekiz ve AB dışındaki ülkelerden turist kabul etmeye ise 1 Temmuz'da başlayacak.

OHAL'in sona ermesi ve sınırların açılmaya başlamasıyla İspanya'ya yarın 100 uçağın iniş yapmasının beklendiği bildirildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1527'ye çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 377 yeni vakanın tespit edildiği ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısının 38 bin 464 olduğu bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 24 bin 906 olduğu duyuruldu.