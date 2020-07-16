İspanya'da corona virüste yeni vakalarda artış devam ediyor

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 3 artırarak, toplamda 28 bin 416 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saatte yeni vaka sayısının 580 olduğu belirtilirken, bunun dün için açıklanan 390 vaka sayısının oldukça üzerinde olması dikkati çekti.

Yeni vakalar Aragon (266) ve Katalonya (142) özerk yönetimlerinde yoğunlaştı.

Son verilerin ardından İspanya'da toplam vaka sayısı 258 bin 855'e çıktı.

Portekiz

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1679'a yükseldiğini açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 339 artışla toplam vaka sayısının 47 bin 765'e çıktığı bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 81'inin başkent Lizbon ve çevresinde olduğu ifade edildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 366 artışla toplamda 32 bin 476 olarak verildi.