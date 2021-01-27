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27.01.2021 - 02:42 | | AA

İspanya'da korkutan deprem! Birkaç gün önce...

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde yer alan Granada kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İspanya'da korkutan deprem! Birkaç gün önce...

Ulusal Coğrafi Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, yerel saatle 22.36'da (TSİ 00.36) kaydedilen Granada'nın Santa Fe ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

Bölge halkında paniğe neden olan depremin ardından çok sayıda artça sarsıntı meydana geldi.

Granada'da 23 Ocak Cumartesi günü de Santa Fe merkezli 4,4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Endülüs özerk yönetim hükümeti, şimdiye kadar can ve mal kaybı tespit edilmeyen depremlerden dolayı ön alarm durumuna geçtiğini duyurdu.

Özerk yönetimin hükümet başkanı Juanma Moreno, resmi Twitter hesabından, "Bugünlerde Granada bölgesinde sarsıntılar durmuyor ve bu gece birkaç artçı sarsıntı meydana geldi. Bazıları da Malaga'da hissedildi. Olası gelişmelere karşı tetikteyiz." mesajını paylaştı.

 

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