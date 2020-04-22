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22.04.2020 - 12:45 | | AA

İspanya'da ölümler düşmüyor

Bir günde 435 can kaybı daha bildiren Avrupa ülkesinde, vakalar ise 4 bin 211 artışla 208 bin 389 oldu.

İspanya'da ölümler düşmüyor

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 435 artarak toplamda 21 bin 717'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 430 olan günlük ölü sayısı, bugün biraz artarak 435'e çıktı.

Açıklanan verilere bakıldığında, salgından hayatlarını kaybedenlerin sayısının son 4 gündür 399-435 aralığında olduğu görüldü.

Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 21 bin 717'ye yükseldiğini bildirdi.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 211 artışla toplamda 208 bin 389 oldu.

Covid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 3 bin 411 artışla 85 bin 915'e çıktı.

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de toplam 57 bin 997 vaka bulunurken, ölü sayısı 7 bin 930'a ulaştı. Madrid'in ardından gelen Katalonya'da ise 4 bin 152 ölü ve 43 bin 112 vaka olduğu açıklandı.

Covid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal sol koalisyon hükümetin kararıyla bugün Mecliste yapılacak oylamayla 9 Mayıs'a kadar uzatılacak.

 

 

 

 

 

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