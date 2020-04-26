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26.04.2020 - 14:40 | | İHA

İspanya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam: "Balığımı gezdiriyordum"

İspanya'da elinde cam fanusla dışarı çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam polis tarafından durdurulunca, "Balığımı gezdiriyordum" dedi.

İspanya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam: "Balığımı gezdiriyordum"

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 Mart'tan bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı İspanya'da ilginç bir olay yaşandı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evcil hayvanların yürüyüşe çıkarılmasının serbest olmasını fırsat bilen bir kişi, Lognoro kentinde içinde balığının bulunduğu cam fanusla birlikte dışarı çıktı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam polis tarafından durdurulunca, "Balığımı gezdiriyordum" diyerek kendini savundu. İspanyol polisi, sosyal medya platformu Twitter'dan yasağı delen şahsı paylaşarak, para cezasına çarptırıldığını belirtti.

İspanya'da insanlar sadece zorunlu ihtiyaçları için sokağa çıkabilirken, sokakta yürüyüş ve spor yapmak ise yasak.

 

İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken'i taşıyan ambulans uçak Ankara'ya indiİsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla saat 13.45 itibarıyla Türkiye'ye geldi.
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