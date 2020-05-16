İspanya'da son iki ayın en düşük can kaybı: 102

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 102 artarak 27 bin 563'e çıktı.

Ülkede, dün 138 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 102'e düştü. Bu, günlük ölümlerde 16 Mart'tan bu yana açıklanan en düşük sayı olarak dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı, son verilerin ardından virüsten ölenlerin sayısını 27 bin 563 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, "Çok uzun bir süreden sonra en düşük rakamlar, hala üzücü boyutta olsa da salgının evrimi açısından olumlu." dedi.

Diğer yandan, PCR testlerine göre toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 539 artışla 230 bin 698 olduğu bildirildi.

Salgının başlamasından bu yana ülke genelinde toplam 1 milyon 919 bin 411 kişiye PCR testi yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da 146 bin 446 olarak verildi.

Bu arada İspanya'daki genel istatistiklere bakıldığında Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin yüzde 95'inin 60 yaş üstü olduğu görüldü.

OHAL Haziran sonuna kadar uzayabilir

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, salgınla mücadele için 14 Mart'ta ilan edilen ve dört kez uzatıldıktan sonra 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin (OHAL) haziran sonuna kadar devam etmesi için meclisin onayını isteyeceklerini açıkladı.

Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Aşı bulunana kadar virüsle birlikte yaşamayı kabul etmek zorundayız. Bu süreçte ihtiyatlı hareket etmek bir kural olmak zorundadır. Bu yüzden hükümet, meclisten son kez OHAL'in 1 ay daha uzatılmasını isteyecek." dedi.

Sanchez, OHAL'in kapsamının gevşetilebileceği ancak dolaşım ve toplanma hakkı gibi konularda kısıtlamaların sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ekonomik toparlanma için tek yol sağlık krizini aşmaktır." şeklinde konuştu.

OHAL'in uzatılması için mecliste basit çoğunluğa ihtiyacı olan sol koalisyon hükümeti, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin bu kez "hayır" diyeceğini açıklamasının ardından, diğer partileri ikna etmek için müzakerelerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İspanya'da şimdiye kadar Kovid-19'dan 27 bin 563 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 230 bin 698 olarak açıklandı.

Kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'tan itibaren ülkenin yüzde 51'i ikinci aşamaya (1. seviye) geçerken, 18 Mayıs'ta bunun yüzde 70'e çıkarılacağı ancak salgının en fazla görüldüğü Madrid ve Barselona'nın ilk aşamada kalmaya devam edeceği duyurulmuştu.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı hükümet tarafından belirlenen kademeli normalleşme süreci kapsamında 18 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçecek bölgeleri belirledi. İspanya'nın yüzde 51'i 11 Mayıs'ta ikinci aşama olan 1. seviyeye geçerken, 18 Mayıs'ta bu oranın yüzde 70'e çıkarılacağı açıklandı.

Covid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid ve Barselona kentleri ile Castilla y Leon özerk bölgesinin yarısı ilk aşama olan 0 seviyesinde kalmaya devam edecek.