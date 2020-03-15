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15.03.2020 - 16:51 | | AA

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 288'e çıktı!

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen İspanya'da ölü sayısının 288'e çıktığı, vaka sayısının 7 bin 753'e ulaştığı bildirildi.

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 288'e çıktı!

Sağlık Bakanlığından verilen rakamlara göre, İspanya'da Kovid-19'da  şimdiye kadar açıklanan "günlük verilerde en yüksek artış" bugün kaydedildi.

Son 24 saatte 96 artışla ölü sayısı 288'e ulaştı. Vaka sayısı ise  1600'den fazla artarak 7 bin 753 oldu.

Virüsün en çok etkilediği ve 213 kişinin öldüğü Madrid'de, virüs testi  pozitif çıkanların sayısı 3 bin 544 olarak verildi.

100 İLA 600 AVRO CEZA

Diğer yandan İspanyol hükümetinin aldığı kararla cumartesi akşamı  yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma  kısıtlama getirildi.

Ülkede sadece eczane, market, berber ve kuru temizleme dükkanlarının  açık olmasına izin veriliyor.

Halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını yapmak, bankadan  para çekmek, eczaneye veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak için sokağa  çıkabiliyor.

Ulusal ve yerel polis bugün itibarıyla kent merkezlerinde daha fazla  devriye gezmeye başladı. Polis, sokakta gördüğü herkese kimlik kontrolü yapıyor  ve nereye gittiğini soruyor.

Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, olağanüstü haldeki  sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ila 600 avro ceza kesileceği  belirtildi.

Olağanüstü hale İspanyolların çok büyük oranda uyduğu, meydan ve  caddelerin neredeyse tamamen boş olduğu gözleniyor.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

İspanya'ya nazaran Kovid-19'un daha az görüldüğü Portekiz'de ise vaka  sayılarındaki artış dikkati çekti.

Portekiz Sağlık Bakanlığı, cumartesi gününe göre 76 artışla 245 kişide  Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

 

 

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