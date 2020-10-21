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21.10.2020 - 17:30 | | AA

Ä°srail: ABD'deki seçimden önce bir baÅŸka normalleÅŸme anlaÅŸmasÄ±na varabiliriz

Ä°srail BÃ¶lgesel Ä°ÅŸ BirliÄŸi BakanÄ± Ofir Akunis, gelecek ay ABD'de yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminden Ã¶nce bir baÅŸka Arap veya MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeyle iliÅŸkileri normalleÅŸtirme anlaÅŸmasÄ±na varabileceklerini sÃ¶yledi.Â

Ä°srail: ABD'deki seçimden önce bir baÅŸka normalleÅŸme anlaÅŸmasÄ±na varabiliriz

Akunis, Ä°srail Ordu Radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 3 KasÄ±m'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi Ã¶ncesi Washington yÃ¶netiminin bir baÅŸka Arap veya MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin daha Ä°srail ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurabileceÄŸini belirtti.Â 

Ä°srail ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirme kararÄ± alacak Ã¼lkeye dair bilgi vermeyen Akunis, "Ä°srail ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirmeye aday birÃ§ok Ã¼lke var. Hangi Ã¼lkenin bu adÄ±mÄ± atacaÄŸÄ±nÄ±n duyurusunu Washington yÃ¶netiminin yapmasÄ± daha uygun olur. Duyurunun ABD'deki baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminden Ã¶nce yapÄ±lacaÄŸÄ±na inanmak iÃ§in makul bir dayanaÄŸÄ±m var." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Akunis, her ne kadar hangi Ã¼lkenin Ä°srail ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirme kararÄ± alacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi vermese de kulislerde Sudan'Ä±n adÄ± geÃ§iyor.Â 

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 19 Ekim'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'li terÃ¶r kurbanlarÄ± ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat Ã¶demesi halinde Sudan'Ä± "terÃ¶rÃ¼ destekleyen Ã¼lkeler" listesinden Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â 

Sudan yÃ¶netimi de dÃ¼n Washington yÃ¶netiminin talep ettiÄŸi 335 milyon dolarlÄ±k tazminatÄ± transfer ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Ä°srail basÄ±nÄ±nda daha Ã¶nce yer alan haberlerde, Sudan'Ä±n Tel Aviv ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ABD'nin Hartum'u "terÃ¶re destek veren" Ã¼lkeler listesinden Ã§Ä±karmayÄ± Ã¶nerdiÄŸi yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Beyaz Saray'da 15 EylÃ¼l'de dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶rende, Ä°srail ile BAE ve Bahreyn arasÄ±nda "iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesine" yÃ¶nelik anlaÅŸmalar imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Antalya'da saÄŸanak ve rüzgar etkili olduAntalya'da saÄŸanak ve rüzgar yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 23 derece ölçüldüÄŸü kentte, öÄŸle saatlerinde yaÄŸmur ve rüzgar etkili oldu.
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