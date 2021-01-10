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10.01.2021 - 07:00 |

İsrail aşı kuyruğunu ‘atladı’ mı?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ek koronavirüs aşısı temin etmek amacıyla, ABD merkezli Pfizer ile Alman BioNTech şirketinin geliştirdiği aşıya daha fazla ödeme yaparak diğer ülkelerin de bulunduğu tedarik sırasında öne geçtiği iddia edildi.

İsrail aşı kuyruğunu ‘atladı’ mı?

İngiliz ‘Dail Mail’ gazetesinin haberine göre, Netanyahu daha fazla aşı alabilmek amacıyla Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla’yı birkaç gün içerisinde 17 kez aradı ve aşı kuyruğunda ön sıraya ‘atlamak’ için daha fazla para ödedi.

Haberde, İngiltere doz başına 30 Sterlin öderken İsrail’in en az 45 Sterlinlik bir fiyat üzerinde anlaştıği belirtildi. Daily Mail’e konuşan üst düzey bir muhalefet yetkilisi, İsrail hükümetini ‘daha fazla ödeme yaparak sırayı atlamakla’ suçladı. Bir Pfizer sözcüsü ise “Fiyatlandırmamız hacim, avans taahhüdü, eşitlik ve karşılanabilirlik ilkelerine dayalı” açıklamasında bulundu. Netanyahu, bu ek aşı alımının ardından Mart’ın sonuna kadar ülkedeki 16 yaşın üzerindeki herkesin aşı olacağını söylemişti.

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