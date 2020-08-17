MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'İsrail-BAE normalleşmesi yüzyılın utanç anlaşması'
ABONE OL
17.08.2020 - 19:10 | | AA

'İsrail-BAE normalleşmesi yüzyılın utanç anlaşması'

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkilerini normalleştirmek için anlaşmasını "yüzyılın utanç anlaşması" olarak niteledi.

'İsrail-BAE normalleşmesi yüzyılın utanç anlaşması'

 

Şatır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail bu anlaşmayla Fırat'tan Nil'e nüfuzunu yayma hayalini gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Yöneticilerin, önceden Araplara düşman olarak gördükleri kişilere bugün, gönüllü olarak ve tam bir rahatlık içinde teslim olduğunu belirten Şatır, "Dengeler altüst oldu. Değerler değişti. Cesaret ve onunla birlikte Araplık şerefi kaybolup gitti. Anlaşma bu yüzyılın utanç anlaşması oldu." değerlendirmesinde bulundu.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdüZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri öldüren Ersin Aydoğan (47), ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ersin Aydoğan'ı vuran kişinin ise öldürdüğü Atakan Keleş'in oğlu Devrim Keleş olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 LGS 2.tercih sonucu sorgulama ekranı - LGS 1.nakil yerleştirme sonuçları sayfası

2020 LGS 2.tercih sonucu sorgulama ekranı - LGS 1.nakil yerleştirme sonuçları sayfası

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Sayısal Loto ne zaman saat kaçta çekilecek? 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye 53 milyon...

Sayısal Loto ne zaman saat kaçta çekilecek? 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye 53 milyon...

Sıradaki Haber