İsrail-Bahreyn baharı mutabakatla başladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı,Bahreyn’in başkenti Manama’da iki ülke arasında kapsamlı diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat imzalandığını açıkladı. Açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Büyük adımlar atarak barış sürecine ivme kazandırıyoruz” ifadesini kullandı. İsrail basınına göreyse İsrailli ve Bahreynli yetkililer, mutabakatın, iki ülke arasında barış ortamı oluşturacağını, ekonomik, diplomatik ve siyasi anlaşmaları ihtiva edeceğini ve karşılıklı elçiliklerin açılmasına zemin hazırlayacağını vurguladı.

Öte yandan İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti, cami cemaati tarafından dışarı çıkarıldı. Yayınlanan videoda bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği, Aksa’dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor.