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20.10.2020 - 07:00 |

İsrail-Bahreyn baharı mutabakatla başladı

İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, önceki gün imzalanan mutabakatla resmi olarak başladı

İsrail-Bahreyn baharı mutabakatla başladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı,Bahreyn’in başkenti Manama’da iki ülke arasında kapsamlı diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat imzalandığını açıkladı. Açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Büyük adımlar atarak barış sürecine ivme kazandırıyoruz” ifadesini kullandı. İsrail basınına göreyse İsrailli ve Bahreynli yetkililer, mutabakatın, iki ülke arasında barış ortamı oluşturacağını, ekonomik, diplomatik ve siyasi anlaşmaları ihtiva edeceğini ve karşılıklı elçiliklerin açılmasına zemin hazırlayacağını vurguladı. 

Öte yandan İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyeti, cami cemaati tarafından dışarı çıkarıldı. Yayınlanan videoda bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği, Aksa’dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor.

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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