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01.02.2021 - 01:11 | | AA

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu ay BAE'ye gidecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun BAE ziyaretinin birkaç saatle sınırlı kalacağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu ay BAE'ye gidecek

 

Ziyaret kapsamında Netanyahu'nun BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüşeceği kaydedildi. 

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail'de günlük yeni tip koronavirüs vakalarının yüksek çıkması ve karantinanın uzatılması tartışmaları nedeniyle kısa tutulacağı ifade edildi. 

BAE'Yİ ZİYARET PLANI 2 KEZ ERTELENMİŞTİ 

Netanyahu, Aralık 2020 ve geçen ay olmak üzere iki kez BAE ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler çeşitli nedenlerle ertelenmişti. 

Geçen ayki planda, Netanyahu'nun 3 günlük ziyaret kapsamında önce BAE, daha sonra da Bahreyn'e gitmesi öngörülüyordu. 

BAE 13 Ağustos'ta, Bahreyn ise 11 Eylül'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı. 

İsrail, BAE ve Bahreyn ile 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

    Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
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