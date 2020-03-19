MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail, corona virüs nedeniyle yurt dışındaki 5 büyükelçiliğini kapattı
ABONE OL
19.03.2020 - 01:33 | | AA

İsrail, corona virüs nedeniyle yurt dışındaki 5 büyükelçiliğini kapattı

İsrail, yeni tip corona virüs (covid-19) önlemleri kapsamında Almanya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki büyükelçiliklerini kapattığını açıkladı.

İsrail, corona virüs nedeniyle yurt dışındaki 5 büyükelçiliğini kapattı

 

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve yardımcısının Kovid-19'a yakalanması üzerine Büyükelçiliğin kapatıldığı belirtildi.

Madrid Konsolosunun Kovid-19'a yakalanması üzerine Büyükelçiliğin kapatıldığı ve çalışanların tamamının karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, Atina Büyükelçiliği çalışanlarından birinin yanı sıra eşi ve bir kız çocuğunun virüse yakalandığının tespit edilmesi sonucu da büyükelçiliğin kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Lahey ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki büyükelçiliklerinde çalışanlardan birer kişide Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine büyükelçiliklerin kapatıldığı kaydedildi.

Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldıHollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sosyal medyada paylaşılan 'vaka sayısı' iddiları hakkında açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan 'vaka sayısı' iddiları hakkında açıklama geldi

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber