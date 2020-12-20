İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, korona aşısı oldu

Koronavirüs etkisini artırarak dünya genelinde yayılmaya devam ederken, aralarında İsrail'in de bulunduğu birçok ülke Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların kullanımına başladı. İsrail'de dün Kovid-19 aşı kampanyasının başlamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de bugün korona aşısı yaptırdı. Rivlin aşı olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ben de aşı oldum. Sevgili İsrail vatandaşları da dışarı çıkıp aşı oluyorlar" dedi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, dün canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını olmuştu.



Öte yandan İsrail, geçtiğimiz günlerde ABD’li ilaç firması Pfizer ve Alman BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının sevkiyatlarını teslim almıştı.