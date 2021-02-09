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09.02.2021 - 00:07 | | AA

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Blinken ile UCM'nin Filistin kararını görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğu yönündeki kararını ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Blinken ile UCM'nin Filistin kararını görüştü

 

Ashkenazi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştüğünü belirtti. 

Görüşmede, UCM'nin kararı karşısında İsrail'e verdiği kamuoyu desteğinden dolayı Blinken'a teşekkür ettiğini ifade eden Ashkenazi, "Dışişleri Bakanı'na, mahkemenin kararının temelden yanlış, ayrımcı olduğunu ve bölgemizde barışı teşvik etmek için ender bulunan fırsatı tehlikeye attığını vurguladım." ifadesini kullandı. 

Görüşmede ayrıca İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için iki ülkenin ortak çabasını da ele aldıklarını aktaran Ashkenazi, İsrail'in güvenliğine ve Washington ile Tel Aviv arasındaki stratejik ittifaka bağlılıklarından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve Blinken'a teşekkür ettiğini kaydetti. 

UCM, 5 Şubat'ta İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.

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