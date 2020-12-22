MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail gazetesi bombayı patlattı: İsrail denizaltısı, İran'a gözdağı veriyor
ABONE OL
22.12.2020 - 15:29 | | AA

İsrail gazetesi bombayı patlattı: İsrail denizaltısı, İran'a gözdağı veriyor

İsrail'e ait bir denizaltının Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi'ne doğru hareket ettiği belirtilirken, olayın "İran'a gözdağı vermeyi amaçladığı" kaydedildi.

İsrail gazetesi bombayı patlattı: İsrail denizaltısı, İran'a gözdağı veriyor

Times of Israel gazetesinin haberlerinde, "Basra Körfezi'ne giden denizaltı, Süveyş Kanalı'nı deniz seviyesinin üzerinde geçti." ifadelerine yer verildi.

Haberde, İsrail'e ait denizaltının Süveyş Kanalı'ndan Mısır'ın onayı ve bilgisi dahilinde geçtiğine işaret edildi.

Süveyş Kanalı'nı geçen İsrail denizaltısının "İran'a gözdağı verdiği" vurgulanan haberde, olayın İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastin ardından İran tarafından yapılan açıklamalara cevap niteliğinde olduğunu ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklama yapmayı reddettiği duyurulurken, ABD donanmasından USS Georgia adlı nükleer kapasiteli güdümlü füze denizaltısı ve iki güdümlü füze kruvazörün Hürmüz Boğazı'na girdiği kaydedildi.

ABD donanmasından yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan Hava ve Deniz Kuvvetleriyle Basra Körfezinde tatbikat düzenlediği bilgisine yer verildi.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise "İran ve onun radikal eksendeki ortakları, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa bunun bedelinin çok ağır olacağını görürler." ifadelerini kullanmıştı.

    Maltepe'de özel hastanede yangın!Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ağır işler, orta nitelikteki ve hafif işler neler? Ağır, orta, hafif işler ne kadar asgari ücret alacak 2021?

    Ağır işler, orta nitelikteki ve hafif işler neler? Ağır, orta, hafif işler ne kadar asgari ücret alacak 2021?

    İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

    İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

    Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

    Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

    Kuşadası'nda 545 litre sahte içki ele geçirildi

    Kuşadası'nda 545 litre sahte içki ele geçirildi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet