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14.02.2021 - 19:19 | | AA

İsrail gazetesi: Gazze'deki termik santrallere gaz sevki için anlaşıldı

İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'nde termik santrale doğal gaz aktarılması için Katar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşma imzaladığı bildirildi.

İsrail gazetesi: Gazze'deki termik santrallere gaz sevki için anlaşıldı

 

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki elektrik ihtiyacını azaltmayı amaçlayan anlaşmaya uzun yıllardır devam eden görüşmelerin ardından varıldığı belirtildi. 

İki kısımdan oluşan anlaşma kapsamında İsrailli enerji şirketi Delek'in Filistin yönetimine doğal gaz ihraç edeceği, İsrail'den Gazze'ye gazın ulaştırılması için ise bir boru hattı inşa edileceği ifade edildi. 

Boru hattının finansmanının Katar ve AB tarafından karşılanacağı dile getirildi. 

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sadece bir termik santral bulunuyor. 

Ablukanın yanı sıra Hamas ile İsrail arasında yaşanan gerilimler nedeniyle Tel Aviv yönetimi, zaman zaman Gazze'ye yakıt girişini askıya alıyor. Bu yüzden 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde günlük ortalama 12 saat elektrik kesintisi yaşanıyor.

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