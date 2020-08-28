MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu
ABONE OL
28.08.2020 - 06:06 | | AA

İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bazı noktaları bombaladı.

İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu

 

İsrail ordusunun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, İsrail tarafına "yanan balonlar" gönderildiği gerekçesiyle Hamas'a ait bazı noktalara uçaklar ve tanklarla saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail uçakları, Gazze ve Refah kentlerinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevzi ve gözlem noktasını vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail ordusunun yine Twitter hesabından yapılan bir sonraki açıklamada ise, Gazze'den İsrail tarafına 6 roket atıldığı öne sürüldü.

İsrail Gazzede Hamasa ait bazı noktaları vurdu

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Gazze'de yaşayan Filistinliler ise söz konusu yöntemle İsrail'in 2007'den beri uyguladığı ve gittikçe ağırlaştırdığı ablukayı hafifletmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Öte yandan, İsrail, 12 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanmasını yasaklamış ve bölgeye akaryakıt girişini yasaklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da korkunç motosiklet kazası! 1 ölü

İstanbul'da korkunç motosiklet kazası! 1 ölü

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Süper Loto sonuçları açıklandı: 1 kişiye büyük ikramiye çıktı! Tam 32 milyon 364 bin 752 TL...

Süper Loto sonuçları açıklandı: 1 kişiye büyük ikramiye çıktı! Tam 32 milyon 364 bin 752 TL...

Sıradaki Haber