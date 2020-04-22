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22.04.2020 - 19:22 | | AA

İsrail, Gazze’den gelen örneklere covid-19 testini durdurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden gönderilen örneklere yapılan yeni tip corona virüs (covid-19) testlerini askıya aldı.

İsrail, Gazze’den gelen örneklere covid-19 testini durdurdu

 

İsrail’in Maariv gazetesinde yer alan haberde, Savunma Bakanı Naftali Bennnett’in, Gazze’den gelen örneklere Kovid-19 testi yapılmasının durdurulması talimatı verdiği belirtildi.

Söz konusu kararın, İsrail ordusunun Gazze’den gelen örneklere Kovid-19 testi yapılmasına hükümet tarafından onay verilmemesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun dün ve önceki gün Gazze’den gelen 100 örnek üzerinde Kovid-19 testi yaptığı belirtilen haberde, durdurulan testlere ise ne zaman yeniden başlanacağına ilişkin bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Gazze’den virüs taşıdığından şüphe duyulan kişilerden alınan örneklere İsrail ordusu tarafından sınıra yakın bölgedeki bir askeri laboratuvarda Kovid-19 testi yapılıyordu.

Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi günü ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 449'a ulaştığını açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, bu vakaların 15'i Gazze'de, 120'si işgal altındaki Doğu Kudüs'te, diğerleri ise Batı Şeria'da bulunuyor.

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