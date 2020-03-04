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04.03.2020 - 21:32 | | AA

İsrail Genelkurmay Başkanı koronavirüs nedeniyle ABD ziyaretini erteledi

İsrail'de Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle ABD'ye yapacağı ziyareti ertelerken, devlet memurlarının iş seyahati için yurt dışına çıkışları da yasaklandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı koronavirüs nedeniyle ABD ziyaretini erteledi

 

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kochavi'nin gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyaretin Kovid-19 nedeniyle ertelendiği, kararın Sağlık Bakanlığıyla yapılan müzakere sonucu alındığı belirtildi.

Ziyaretin hangi tarihe ertelendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Devlet memurlarına yurt dışına seyahat yasağı

Öte yandan Sivil Servis Komisyonu, Kovid-19 endişesiyle tüm devlet memurlarının iş seyahati için yurt dışına çıkışına yasak getirdi.

Tel Aviv yönetimi Kovid-19'un yayılmasını engellemek için 5 binden fazla kişinin katılacağı toplantı veya organizasyonların yapılmaması, İsrail'de uluslararası konferans düzenlenmemesi gibi bir dizi önlem almıştı.

İtalya ve Japonya'dan dönenlerin de aralarında bulunduğu 15 İsraillide Kovid-19 tespit edilmişti.

Kalın: "Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sınırdaki göçmen yoğunluğuna dair, "Türkiye üzerine düşenleri fazlası ile yerine getirdi. Ama Türkiye'nin de kapasitesinin bir sınırı var. Verilen sözler yerine getirilmeli" ifadelerini kullandı.
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