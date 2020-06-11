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11.06.2020 - 14:13 | | AA

İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde biri çocuk 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 11, Doğu Kudüs'te de 6 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

Doğu Kudüs'teki kişilerden birinin gözaltına alınmadan önce İsrail güçlerince darbedildiği, Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında da 16 yaşında bir çocuğun bulunduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.
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