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09.02.2021 - 19:22 | | AA

İsrail güçleri Batı Şeria'nın güneyinde bir köye baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir köye baskın düzenledi, Filistinli bir çocuk gözaltına alındı, biri çocuk da gaz bombasıyla yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın güneyinde bir köye baskın düzenledi

 

Takku Belediye Müdürü Teysir Ebu Mufrih AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal askerlerinin Beytullahim kentinin doğusundaki Takku köyünün kuzey ve doğu girişini kapatarak, giriş çıkışları engellediğini belirtti. 

Askeri güçlerin öğle saatlerinde köyün ara sokaklarında konuşlandırıldığını, evlere baskın düzenlediklerini, İsrail ordusunun daha sonra köye daha fazla kuvvet gönderdiğini ifade eden Ebu Mufrih, Filistinlilere karşı plastik mermi ve gaz bombası kullanan İsrail askerlerine, köy gençlerinin taşlarla karşılık verdiğini söyledi. 

Olaylar sırasında onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiğini kaydeden Ebu Mufrih, İsrail askerlerinin 17 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığı ve gaz bombası başına isabet eden bir çocuğun yaralandığını aktardı.

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