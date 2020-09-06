İsrail Hakkında Bilgiler; İsrail Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

İnsanların yerleşik hayata başladıkları ilk günden itibaren kullanılmakta olan İsrail toprakları, Tunç Çağından bu yana da insanlar tarafından inşaat veya benzeri yapılar için kullanılmıştır. Toprak alanı gereği fazla doğal adet görünmeyen ve bir doğal afet şehri olmayan İsrail, toprakları ile de geçmiş zaman dilimlerinde insanlara çok büyük yardımlar sağlamıştır.



1947 yılında Birleşmiş Milletler Federasyonunda İsrail ve Filistin toprakları konusunda paylaşmayı kabul etmeyen Araplar, Yahudiler tarafından 1948 yılında bir savaşa zorlanmıştır. O günden bu güne kadar gelen savaşta Yahudi Devleti olan İsrail birçok Filistin toprağını ele geçirmiş ve kendi yönetimi içerisine bağlayarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Hala devam eden ve mevcut bir barış anlaşması yapmayan İsrail ve Filistin devletleri, Birleşmiş Milletler nezdinde de anlaşamamaktadır. Ülkenin tamamının kendisine verilmesini isteyen İsrail devletine karşı, Filistin hakkı olan eski toprakları İsrail'den geri istemektedir.



Uzun ve dar görünümlü bir alan üzerine yerleşmiş olan İsrail, 470 km uzunluğunda ve 135 km genişliğindedir. Toplam yüz ölçümü yaklaşık olarak 27.800 km² olan İsrail, yaklaşık 8.000.000 nüfusu ile de birçok farklı din, gelenek ve görenekten insanları içerisinde barındırmaktadır. Dünya ekonomi sıralamasına göre 43.sırada olan İsrail gün geçtikçe büyümekte ve ekonomik açıdan kendisini her gün kanıtlamaktadır. İklimi gereği yılın çoğu günü sıcak olan ve bazı günler çok yüksek sıcaklıklara ulaşarak rekor kıran İsrail, bu sebepten dolayı içerisine fazla göç alamamaktadır. Ülkenin yarısını kaplayan Necef çöllerinin de üst düzey kuraklığı ve sıcaklığı ile çok daha sıcak rüzgarların hedefi olmaya başlayan İsrail Devletinin gelecek seneler üzerinde de nüfus yoğunluğunu kaybedeceği düşünülmektedir.



İsrail Nerededir?



İsrail, Orta Doğu Akdeniz kıyısındadır. Batısında Akdeniz, kuzeyinde Lübnan ve Suriye, doğusunda Ürdün, güneybatısında ise Sina Yarımadası bulunmaktadır. İsrail'in güney bölgesi tamamen necef çölü ile kaplı durumdadır. İsrail'in kuzeydoğu kesimi ise Şeria Hendeklerine açılmaktadır. Güneydoğusunda da Lut Gölü bulunmaktadır.



Coğrafi yeri ile de çok değerli madenlere ulaşma imkanı yakalamış olan İsrail, en değerli madenlerini Lut Gölü üzerinde bulunan maden yataklarından almaktadır.



İsrail'in Nüfusu Ne Kadardır?



İsrail'in yaklaşık olarak nüfusu 9 Milyon’dur. Nüfus artış hızı %2 olan bu ülke günden güne nüfusunu arttırmakta ve dış ülkelerden göç almaktadır.



İsrail'in Başkenti Neresidir?



İsrail'in başkenti Kudüs’tür. Ancak birçok dünya devleti İsrail'i bir ülke olarak kabul etmemekte, bu sebeple de İsrail'in başkenti Kudüs'ü kabul etmemektedir. Filistin ile yapılan yaklaşık 70 yıllık savaşın sonucunda Kudüs'ü ele geçirmiş olan İsrail bu bölgeyi başkenti yapmış ve tüm dünya kamuoyuna sunmuştur. Bazı ülkeler bu durumu desteklemekte, bazıları ise Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görmemektedir.



İsrail'in Para Birimi Nedir?



İsrail'in resmi para birimi, Yeni İsrail Şekeli'dir. Ekonomik açıdan güçlü olan ancak fazla güçlü olmayan bu paranın TL karşısındaki değeri yaklaşık olarak 2,15 TL'dir.



İsrail'in Resmi Dili Nedir?



İsrail'in resmi dili İbranice olarak geçmektedir. Ancak ülke içerisinde bazı eyaletlerde farklı diller de konuşulmaktadır.



İsrail ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadardır?



İsrail ile Türkiye arasında her hangi bir saat farkı bulunmamaktadır.